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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'den transfer açıklaması

Siyah-beyazlıların asist kralı Rachid Ghezzal, finalin ardından geleceği hakkında konuştu.

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Beşiktaş, 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. İzmir'deki finalin ardından Rachid Ghezzal, A Spor'a konuştu;

"Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder."

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?
Yıldız futbolcu takımda kalıp kalmayacağı hakkında ise; "Geleceğimi bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz."

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