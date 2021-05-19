Hadi Özışık'tan açıklama: Süleyman Soylu'dan ve kamuoyundan özür diliyorum

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sedat Peker'in kendisi üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yıpratma operasyonuna yönelik bir açıklama yaptı...

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sedat Peker'in kendisi üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yıpratma operasyonuna yönelik bir açıklama yayınladı. Özışık, twitter paylaşımında “Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm kamuoyundan özür diliyorum” dedi. İşte Hadi Özışık'ın o açıklaması:

Sayın Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım.

Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım.

İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır.