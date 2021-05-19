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Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, İstanbul’a döndü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş İstanbul'a geldi.

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Süper Lig’in 42. haftasında Göztepe’yi deplasmanda yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden ve ardından Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir’de kalan Beşiktaş, Ege’den çifte zaferle döndü.

Antalyaspor’u Josef de Souza ve Rosier’in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul’a geldi.

Antalyaspor’u Josef de Souza ve Rosier’in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul’a geldi. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03’ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.

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