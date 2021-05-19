Ahmet Davutoğlu'ndan bomba açıklamalar! Gülen'le görüşmesinin detaylarını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmenin detaylarını katıldığı televizyon programında açıkladı.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Özel Röportaj programına gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda Davutoğlu'na Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretinde Pensilvanya'ya gitmesi hatırlatılarak "Pensilvanya'ya devletin bilgisi dahilinde gitmek ne demek?" diye soruldu.

"Devlette temizlik yapılması lazım'' dedim

Davutoğlu'na ayrıca Fethullah Gülen ile Pensilvanya'daki görüşmenin detayları hakkında "Mehmet Ağar gibi isimler görevlendirmek açısından doğru isimler mi?" şeklindeki soru da yöneltildi.

Davutoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar sorusuna ilişkin "Mehmet Ağar doğru mu değil mi o görevi verecek olan kişi takdiridir. Kararı kimin verdiğini bilmediğim için doğru ve yanlış demem doğru olmaz" yanıtını verdi.

Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da bir kere karşılaştığını söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin özellikle dış politikası konusunda uluslararası alanda Türkiye'yi zora sokacak yayınlar yapmaya başladılar. MİT TIRlarına yapılanlar benim görüşmemden 4 ay sonra olmuştur. 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan çağrıldıktan sonra devlette temizlik yapılması gerektiğini ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim. Sayın Erdoğan'da MİT müsteşarına 'gitme' dedi ama ben kendi bakanlığımdan sorunlu olduğum için Feridun Sinirlioğlu'nu çağırarak 'Buna karşı tedbir alacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın talimatıyla gitti''

FETÖ'yü Türkiye'ye gelmeye davet ettiğini söyleyen Davutoğlu şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler'e giderken Erdoğan ile FETÖ'nün yurt dışındaki propagandalarını ve Türkiye'de bir devlet haline dönüşmelerini nasıl engelleyeceğimizi değerlendirdik. Vardığımız sonuç FETÖ'nün Türkiye'ye getirilmesi gerektiği yönündeydi. Fethullah Gülen ile Türkiye'ye dönmesi için konuştum. Bu görevi bana başbakan verdi. Başbakana iyi niyetli olmadıklarını söyledim. Ben Fethullah Gülen'e Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söyledim. 28 Şubat şartlarında çıktınız ama şu an Türkiye'de 28 Şubat şartları yok dedim.

Gülen, 'Ben medyadaki durumdan haberdar değilim' dedi. Geçiştiren bir ifadeyle gelmesi gereken bir durum olmadığını söyledi. Aldığım hissiyat gelmeyeceği yönündeydi, bunu Başbakan Erdoğan'a söyledim. Tedbir almakta fayda var dedim. Bu aşamada bu konuyla ilgili Erdoğan ile aramızda görüş ayrılığı yaşanmadı, benim görevim de bitmiş oldu. Erdoğan, benim kendisinin talimatı dahilinde gittiğimi söylemişti. "