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MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, liderlerin popülaritesini araştırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Metropol'ün nisan ayı araştırmasına göre beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

Erdoğan'ı 4.3 puan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3.6 puan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 3.3 puan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.

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MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

Ankette, katılımcılardan liderlere 0 ile 10 arasında puan vermeleri istendi. Ankete göre, beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

Erdoğan'ı, 4.3 puan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3.6 puanla üçüncü oldu.

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MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3.3 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

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