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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyondan 11,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Bayburt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, 13 Mayıs 2021 günü yapılan operasyonda 1 adet hassas terazi ve 11,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tutuklandı
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.Ö. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adli tahkikat başlatıldı
F.B. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçundan; G.S., İ.S. ve İ.U. isimli şahıslar hakkında da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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