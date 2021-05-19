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Emre Belözoğlu'ndan kesik yiyen Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte kızağa çekilen Luiz Gustavo, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu... Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

İndirim talebi
Sabah gazetesinin haberine göre; yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak.

11'de oynamak istiyor
Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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