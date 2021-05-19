Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Valentin Rosier çalımı! 5 milyon Euro'yu veren alır

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

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Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Gelecek sezon bir süredir hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu yönde çalışmalarını da hızlandırıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, Sporting'in kapısını çaldı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

5 milyon euro

Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi. Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.