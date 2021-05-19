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Trump’ın başı savcılarla dertte: Ceza soruşturmasına dönüştü

New York eyaleti başsavcılığı eski Başkan Donald Trump tarafından yönetilen şirketler hakkındaki soruşturmasının artık inceleme değil, bir ceza soruşturması olduğunu açıkladı.

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Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, iki yıldan fazla bir süredir Trump’ın başkanlık öncesi iş ilişkilerini araştırıyordu. Savcılıktan yapılan açıklamada yürütülen inceleme sonucu Trump ve ekibinin cezai sıfatla soruşturulduğu ve mahkeme başvurularının bu yönde yapıldığı belirtildi.

Eski başkanın vergi ve sigorta dolandırıcılığı, işletme kayıtlarında sahtecilik de dahil olmak üzere “muhtemelen kapsamlı ve uzun süreli suç eylemlerinin” soruşturulduğu belirtildi.

Cohen'in para vermesiyle başladı 

Soruşturma, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’la cinsel ilişki iddiasıyla ilgili 2016 seçimlerinden önce iki kadını susturmak için para ödemesinden sonra başladı. New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Trump’ın şirketinin kredileri güvence altına almak, ekonomik ve vergi avantajları elde etmek için mülk değerlerini rapor edip etmediğine dair ayrı bir ceza soruşturması yürütüyor.

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