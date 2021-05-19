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İş dünyasının acı günü! Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Nurol şirketler topluluğunun kurucu ortağı Erol Çarmıklı hayata gözlerini yumdu.

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Nurol Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Nurol Şirketler Topluluğumuzun Değerli Kurucu Ortağı, iş hayatındaki titizliği, özeni ve dikkatiyle, özel hayatındaki insanlığı, güler yüzü ve şefkatiyle kendisini tanıyan herkeste saygı, hürmet ve sevgi uyandırmış olan sayın Erol Çarmıklı ne yazık ki artık aramızda değil. Çok üzgünüz, eksiği, şimdiden hasretindeyiz.

* Başta ÇARMIKLI Ailesi olmak üzere, yakınlarına ve NUROL Ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Erol Çarmıklı kimdir?
1934 yılında Artvin'de dünyaya gelen Erol Çarmıklı, 1966 tarihinde kardeşi Nurettin ile Birlikte Nurol şirketini kurdu.

Oğuz Çarmıklı o sıralar okulda öğrenci olduğu için 1981 yılında gruba ortak olarak katıldı. Nurol Holding böylece eşit paya sahip üç erkek kardeşin ortaklığı ile yola devam etti.

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