ABD'deki UFO tartışmalarına Obama da katıldı: Ne olduklarını bilmiyoruz

Pentagon'un elindeki UFO görüntülerine ilişkin tartışmalara eski Başkan Obama da katıldı. Obama, görevde olduğu dönemde videodaki objelerin ne olduklarını çözemediklerini söyledi. ABD eski Başkanı, yetkililerin bunu araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Pentagon'un FLIR1 adı verilen görüntüler hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

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ABD donanmasının kaydettiği tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntüleri çok konuşulmaya devam ediyor. 2018 yılında bir savaş filotu tarafından kaydedilen görüntülere ilişkin son olarak ABD eski Başkanı Barrack Obama da açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Obama'nın yaptığı açıklamalar birçok insanın aklını karıştırdı. Eski Başkan Obama şu ifadeleri kullandı: Ortalıkta gökyüzünde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz objelere ait görüntüler bulunuyor.

Obama konuşmasına, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyordur. Ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" sözleriyle devam etti.

ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.

Fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer verildi.

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı. Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlenmişti.



Pentagon, UFO görüntüleri yayınlamıştı

Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı. Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullanmıştı.



Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizilmiş, videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtilmişti. Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.