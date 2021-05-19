TRT’den yeni kanal! Yayın hayatına bugün başlıyor

TRT, yeni bir kanal daha kuruyor. Detayları henüz açıklanmayan kanalın adı ve içeriği merak konusu oldu.

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TRT yeni bir kanal daha kuruyor. Detayları henüz açıklanmayan kanalın adı ve içeriği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 14.00’te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.

Tanıtım programına spor dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.