Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti tepe taklak gidiyor HDP'nin de gerisine düştü

OPTİMAR'ın Nisan ayı anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. En büyük sürpriz ise İYİ Parti'ye çıktı... Meral Akşener, partisinin o oranını yüzde 16'larda gösterse de ankette baraj atında kaldı. İYİ Parti, HDP'nin ardından 5. parti durumuna düştü. Ankete göre vatandaşın en büyük sorunu ise ekonomi... Onda da Cumhur ve Millet İttifakı partisi seçmeni farklı düşünüyor. İşte Optimar anketinden bomba sonuçlar...

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Optimar Araştırma'nın, 2-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 27 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçları çıktı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde çıkarken, Türkiye'nin en önemli sorunu ise yine ekonomi çıkmış. İşte Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinden o anketin sonuçlarından çarpıcı bölümler...

Türkiye'nin en önemli sorunu: Ekonomi

Optimar anketinde "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen cevaplarda yüzde 33.2’yle ekonomi ilk sırada çıkıyor. Onu yüzde 30.9’la koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7’yle işsizlik geliyor.

Kimler 'En önemli sorun ekonomi' diyor?

Araştırmanın alt başlıklarında ekonomi öncelikli sorun diyenler, mutfağı iyi bilen kadınlar, iş hayatında aktif olarak yer alan 35-44 arası erkekler ve ilginç bir şekilde üniversite mezunları oluşturuyor.

Hangi partilere göre en önemli sorun değişiyor!

Koronavirüs ve ekonomi konusundaki farklılık partilere göre değişim gösteriyor. İktidar ve muhalefet ayrışımı burada da kendini belli ediyor. AK Parti ve MHP’lilere göre koronavirüs birinci sorun olurken ekonomi az farkla ikinci sıraya yerleşiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’de ise ekonomi birinci sırada, koronavirüs ikinci sırada geliyor.

Ekonomiyle ilgili sorunu kim çözer?

“Peki sizce bu sorunu kim çözer?” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 35.4’ü “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.2’de kalıyor. CHP’ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi “CHP çözer” demiyor. Üçüncü sırada ise 6.2’yle İYİ Parti geliyor.

Mansur Yavaş 'in' Ekrem İmamoğlu 'out'

En beğenilen siyasetçiler anketinde inişler çıkışlar oluyor. Moda tabirle “in’ler out’lar” burada da geçerli. İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Ekrem İmamoğlu bir süredir iniş trendinde. Yerini Mansur Yavaş’a kaptırdı.

'Beğeni'de Erdoğan açık ara önde

En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29.3’le ilk sırada geliyor. Erdoğan’ı 13.4’le Mansur Yavaş izliyor. Üçüncü sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9’ken, ilginç bir sonuç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 5.7’yle Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in ardından altıncı sırada geliyor. Kılıçdaroğlu’na CHP seçmeninin bir bölümü destek vermiyor.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'na güveniyor mu?

Kılıçdaroğlu’nun daha çok CHP seçmenine kendisini kabul ettirme sorunu gözüküyor. Çünkü CHP seçmeninin yüzde 27.3’ü Kılıçdaroğlu’nu başarısız buluyor. Yerel seçimlerdeki başarıyla bu oran gerilese de varlığını koruyor. CHP seçmeninin dörtte biri Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulmuyor. Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 66.5 çıkıyor.

İYİ Parti seçmeni Akşener'i başarılı buluyor mu?

İYİ Parti seçmeninde Meral Akşener’i başarılı bulanların oranında kısmi bir yükseliş söz konusu. Başarılı diyenler yüzde 77 olurken başarısız diyenlerin oranı yüzde 14.8’e geriledi.

AK Partililer için Erdoğan tartışmasız...

AK Partililerin yüzde 95.2’si Erdoğan’ı başarılı buluyor. Pandemi şartlarında da bunun devam etmesi önemli. AK Parti seçmeni Erdoğan’ı ayrı bir yere oturtuyor.

Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç oy alır?

Optimar anketine göre, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 39.7 çıkıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 24.1 olurken onu 10.9’la MHP, 10.8’le HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İYİ Parti’nin 9.8’le beşinci sırada gelmesi.

Hangi partiden hangi partiye seçmen kayıyor?

AK Parti seçmenini koruyor ama her seçim döneminde istikrarın sağlanması adına iktidara oy veren seçmende bir tereddüt gözleniyor. AK Parti onları ikna etmek, muhalefet ise yanına çekmek istiyor.

Muhalefet cephesinde ise CHP seçmeninden İYİ Parti’ye bir kayma görülüyor. CHP seçmeninin yüzde 13.3’ü İYİ Parti derken, MHP ile İYİ parti arasındaki geçişkenlik ise azalmasına rağmen karşılıklı olarak devam ediyor. Hakkında kapatma davası açılmasından sonra HDP seçmenini bloke ediyor.

Cumhurbaşkanlığı yarışında son durum

Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda belediye başkanlarının gerisinden geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6’yla ilk sırada gelirken onu 15.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. İmamoğlu yüzde 9.6 alırken Akşener 6.0’la dördüncü sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.1’le beşinci sırada.

Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı?

Optimar’ın anketinde muhalefetin adayı kim olmalı sorusu da sorulmuş. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 29 çıkarken, ikinci sırada yüzde 13.3’le Ekrem İmamoğlu geliyor. Kılıçdaroğlu ise 8.7’yle üçüncü sırada kendine yer bulmuş. Meral Akşener’in yüzde 7.3 aldığı ankette eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül diyenlerin oranı 2.6’da kalıyor.