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Manisa'daki cinayet! Katili birlikte hastaneye getirilen arkadaşı çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce bıçakla yaralama sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Mehmet Kızılkaya'nın katil zanlısının birlikte hastaneye getirilen arkadaşı Hakan Güleç olduğu belirlendi. 

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Manisa'da geçtiğimiz hafta Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, bıçakla yaralanma sonucu hastaneye getirildi. Tedaviye alınan iki arkadaştan Kızılkaya doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirken, Güler'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Bıçaklı saldırıya uğradık dedi ama...

Polisin ifadesini aldığı Güler, birlikte alkol aldıktan sonra sokakta yürürken yanlarına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradıklarını öne sürdü.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bölgede üçüncü bir kişinin varlığına ulaşamayan polis, tedavisinin ardından taburcu olan Güler'i yeniden sorguladı. Güler'in bu kez ifadesinde birlikte alkol aldıkları Kızılkaya ile bıçaklı kavga ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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