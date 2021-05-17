Bill Gates eşi Melinda'yı meğer aldatmış! Microsoft çalışanıyla cinsel ilişki ifşası

Eşiyle boşanma aşamasında olan Bill Gates'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bill Gates'in bir Microsoft çalışanıyla cinsel ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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AMERİKALI teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı alması uluslararası basının gündeminden düşmüyor. 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Gates ve eşi Melinda’nın bu parayı nasıl bölüşeceği tartışılırken, çiftin ayrılık sürecinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin ayrılık sebebinin ihanet olduğu, Gates’in Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly' Wang’le ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Çalışanıyla ilişkiye girdi

Bill Gates’le ilgili bir başka ihanet iddiası ise bu kez Microsoft şirketi içinden çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kadın çalışan 2000 yılından itibaren Bill Gates’le cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti. Bu durumun şirket içinde duyulması sonucu 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri bir soruşturma başlattı.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı almışlardı.

İstifasının sebebi de buydu

Bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaşılarak başlatılan soruşturma devam ederken, 2020 yılında Bill Gates yönetim kurulu başkanlığından istifa kararı aldı. Bill Gates’in sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim kurulundan ayrılma kararının soruşturmayla ilgisi olmadığını, söz konusu kişiyle yıllar önce dayanan ilişkinin dostça bir şekilde olduğunu vurguladı.