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Fenerbahçe'den Lucas Biglia için transfer girişimi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle beraber transfer çalışmalarına erken başladı. TRT Spor'un iddiasına göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Biglia için girişimlere başladı. 

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atmış ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekibiyle 33 maçta mücadele etmişti.

Biglia, 2006-2013 arasında Anderlecht forması ile kendini kanıtlamış ve 2013-2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını terletmişti.

Tecrübeli orta saha, 58 kez de milli formayı giydi. 

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