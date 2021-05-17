Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar yükselmeye devam ediyor gram altın 503 lira oldu

Gram altın 500 lirayı aştı ve haftanın ilk işlem gününde 503 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.308 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altın fiyatlarının yıl yoluna doğru 600 lirayı göreceğini tahmin ediyor.

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Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle altının gram fiyatı 500 lirayı aştı. Geride bıraktığımız haftadan bu yana yükselişini sürdüren ve Nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatlarında yükseliş yeni haftada da devam ediyor.

6 Kasım'da zirveyi görmüştü

Gram altın Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk iş gününe 503,02 liradan başladı. Altının gram fiyatı 6 Kasım 2020'de 538 lirayla zirveyi görmüştü.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

"620 liraya yükselebilir"

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Yıl sonuna gelince de... Yurt içinde gram altının fiyatı, dışarıdaki ons fiyatıyla içerideki dolar/TL'nin çarpılmasıyla oluşan bir fiyat. Dolarda yıl sonu beklentisi 9.35. Dolayısıyla bu seviyeler görülürse gram altın da 600'ü aşarak 620 liralara yükselebilir. " açıklaması yapmıştı.