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Manisa'da eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gelen İbrahim Şenpınar (53), iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra kendini 2 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan Şenpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Şenpınar dışarıda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra eve geldi. İddiaya göre eve geç geldiği için eşi Ayşen Şenpınar (44) ile tartışma yaşayan İbrahim Şenpınar, sinirlenerek mutfaktan aldığı bıçağı göğüs kısmına 2 kez sapladı. Kanlar içerisinde kalan Şenpınar yere yığıldı.

Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Ayşen Şenpınar'ın ifadesine başvuruldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şenpınar cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şenpınar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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