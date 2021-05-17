AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da Türk vatandaşına polis tarafından şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da Türk vatandaşına polis tarafından şiddet uygulanmasına tepki gösterdi, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.