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17 günlük tam kapanma sona erdi! Kademeli normalleşme başladı

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başlamış oldu.  

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1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.

Tezgahını açan bir simitçi,"17 gün aradan sonra tezgahımızı açtık. Ümit ediyorum ki bu son kapanma olur. Zor zamanların bittiği bir yaz mevsimi olur" dedi. Galata Köprüsü'ne gelen bir olta balıkçısı da "17 gün kurallara uyduk, burada da kurallara uyalım, Herkes tatlı tatlı balığını tutsun, mutlu mesut evine gitsin" diye konuştu. 

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