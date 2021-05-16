Kurtulmuş'tan muhalefete erken seçim cevabı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesiyle başlayan erken seçim tartışmalarına ellerindeki kamuoyu yoklamalarıyla cevap verdi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim isteğini algı operasyonu olduğunu söyledi. Erken seçim şartlarının oluşmadığını ve seçimlerin vaktinde yapılacağını belirten Kurtulmuş, tüm kamuoyu yoklamalarında AK Parti'nin hala açık ara birinci olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yola devam edileceğini belirten Kurtulmuş, koronavirüse ait bütün verilerin takip edildiğini ve tedbirlerin de buna göre alındığını söyledi.

Erken seçim iddiaları

Başkan Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş erken seçim tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şartların olgunlaşmadığı bir erken seçimi muhalefet tartışabilir ama bu Türkiye'yi erken seçime götürmez.

Bu bir algı meselesidir. Muhalefet algı üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Sanki muhalefetin oyları çok artmış ve Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin oyları azalmış gibi algı oluşturabilmek için erken seçim kartını kullanmaya çalışıyorlar. Halbuki yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da AK Parti'yi köşeye sıkıştıracak bir siyasal zemin de mevcut değildir ama bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

"Seçimleri konuşmak vakit israfı"

Seçimler 2023'de vaktinde olacaktır. 2024'te de yerel seçimler olacaktır. Bir an evvel bu erken seçim tartışmasını Türkiye'nin gündeminden kaldırılmasının çok doğru olduğu kanaatindeyim. İnsanı üzen taraf mesela burnumuzun dibinde İsrail'in Filistinlilere yapmış olduğu bu kadar zulümler söz konusuyken, Türkiye'nin hep beraber uluslararası camiada Filistin'in hakkını hukukunu korumak için çaba sarf etmesi gerekirken erken seçimi tartışması vakit israfı olarak değerlendirmekteyim."