Peru'da koronavirüs salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı

Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Güney Amerika ülkesi Peru'da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yeni krizlere kapı araladı.

Peru'nun başkenti Lima'da çok sayıda kişinin hayatını kaybeden yakınlarını gömmek için mezarlıklarda yer bulamadığı kaydedildi.

Geçen ay kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joel Bautista'nın ailesi, 4 farklı mezarlıkta uygun bir mezar yeri aradıklarını ancak yer bulamayınca Bautista'yı evlerinin bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Lima'da benzer şekilde cenazeleri için mezarlıklarda yer bulmakta zorlanan birçok kişinin isyanı ülke basınına yansıdı.

İzlediği haberlerden etkilenen ve mezar bulamama korkusu yaşayan Victor Coba da kendisi, eşi ve dört akrabası için Lima'nın kuzeyinde bulunan ağaçsız bir alana mezar inşa ettiğini belirtti.

Öte yandan; cenaze masraflarının salgın nedeniyle ekonomik durumu günden güne kötüleşen aileler için ciddi mali yük oluşturduğuna dikkat çekildi.