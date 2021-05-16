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İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 58'i çocuk 192'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

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İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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