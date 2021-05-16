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Amasya'da bir kişi içtiği kolonyadan öldü

Eşi ve çocuklarından ayrı yaşayan 49 yaşındaki adam, içtiği kolonya sonrası zehirlendi. Samsun'da tedavi altına alınan adam, hastanede hayatını kaybetti.

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Amasya'nın Hacıbalı Mahallesi'nde eşi ve çocuklarından uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Cevdet A. (49), içtiği kolonyadan zehirlendi.

Yakınlarına kolonya içtiğini, gözünün karardığını, her yeri mavi gördüğünü ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Cevdet A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen Cevdet A. hastanenin yoğun bakım servinde tedavi altına alındı.

Alkol bulamadığına kolonya içti 
Cevdet A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cevdet A.'nın alkol bulamadığı zamanlar kolonya içtiği ve daha önce de iki kez zehirlenip yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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