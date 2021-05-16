Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Filistin'deki İsrail katliamını masaya yatırdı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Görüşmede uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.