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HABER /  DÜNYA

Gazze'ye en ağır saldırı! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

GAZZE'de çatışmaların başladığı günden beri en ağır can kaybı yaşandı. AFP geçtiği son dakika haberinde 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada bölgeye 3 bine yakın roket gönderildiği bilgisine yer verdi.

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İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere aldırış etmeden Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Bugün de bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, Gazze'de 33 ölüm ile bir günde en ağır can kaybı yaşandı. Filistinli yetkililerden yapılan açıklamada ölenlerin 8'inin çocuk olduğu bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada bölgeye 3 bine yakın roket gönderdiğini duyurdu.

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