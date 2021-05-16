İsrail Başbakanı Netanyahu katliama destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna'dan tepki

Ramazan ayında Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çeviren işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Başbakan Netanyahu, katliama göz yuman ülkeleri paylaştı. Netanyahu'nun paylaştığı ülkeler arasında adı geçen Bosna Hersek'ten tepki geldi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan yayımladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, bu ülkelere teşekkür etti.

"Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim."

Netanyahu'nun açıkladığı ülkeler

Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

Bosna Hersek'ten tepki: Masum sivilleri öldüren İsrail'i desteklemiyoruz

Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.