Gazze'ye en ağır saldırı! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti işte yürek yakan manzaralar
İSRAİL savaş jetleri, dün gece yarısı 100'den fazla füzeyle işgal altında bulunan Gazze’deki çeşitli yerleşim yerlerini hedef aldı. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı günden beri en ağır can kaybı yaşandı. AFP geçtiği son dakika haberinde 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere aldırış etmeden Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Bugün de bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in hedefinde yine siviller vardı. AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, Gazze'de 33 ölüm ile bir günde en ağır can kaybı yaşandı. Filistinli yetkililerden yapılan açıklamada ölenlerin 8'inin çocuk olduğu bilgisi yer aldı.
Gazze’de, gece boyunca İsrail jetleri sivil halkın bulunduğu bölgeleri füzelerle vurdu. Evleri enkaza dönen Filistinliler, saldırıdan önce uyarılmadıklarını ve yatmaya hazırlandıkları sırada füzelerin sesini duyduklarını belirtti. Mikrofonlara konuşan Gazzeli Om Muhammed şunları söyledi:
“Olan şey şu ki, uyumaya hazırlanıyorduk, ancak gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölgedeki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. Durum çok zor ama bu, sivilleri bombalayan İsrail işgalidir. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede ve Amerika nerede? Vatandaşlar bombalanmadan önce uyarılmadılar, herkes uyuyordu.”
Gazze’de meydana gelen yıkımlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Hashem Mohammed ise “Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar İsrail savaş uçakları, insanlar uyurken bu bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Burada kurbanları arıyoruz. İsrail'in saldırıları çok sayıda şehit ve yaralıyla sonuçlandı, bunların arasında çok sayıda çocuk ve kadın, İsrail tarafından herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın öldürüldü” dedi.