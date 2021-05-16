Gazze'ye en ağır saldırı! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti işte yürek yakan manzaralar

“Olan şey şu ki, uyumaya hazırlanıyorduk, ancak gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölgedeki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. Durum çok zor ama bu, sivilleri bombalayan İsrail işgalidir. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede ve Amerika nerede? Vatandaşlar bombalanmadan önce uyarılmadılar, herkes uyuyordu.”