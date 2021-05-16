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Kafe ve restoranlar açık mı yeni kararlar

İçişleri Bakanlığı milyonlarca insanın beklediği kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Bakanlığın kararına göre kafe ve restoranlar paket servise devam edecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Restoran ve kafeler açılmıyor, paket servise devam

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek

Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Aşı yaptıran 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak yok

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Aşı olmayı reddeden 65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak

Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

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