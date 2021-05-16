BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  EKONOMİ

TESK'ten flaş talep! "Esnafın tüm borçları yıl sonuna kadar ertelensin"

Anadolu Ajansı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelgeyle duyurduğu kademeli normalleşme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgınla ilgili faturanın "yine esnaf ve sanatkara çıkarıldığını" savundu.

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu ve insanların işlerinin başına geçmesi gerektiğini belirten Palandöken, "14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Esnafın yarasına merhem olacak karşılıksız hibe desteği verilmeli ve tüm borçları faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmeli. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Hava yoluna hiçbir kısıtlama getirilmezken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması
Bakan Çavuşoğlu: Ümmet bizden liderlik bekliyor Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır
Altın fiyatları uçtu! Yarın altın ve gümüş almaya hazırlananlara İslam Memiş'ten şok uyarı
MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta SİHA'lar PKK'lı teröristleri indirdi
Berberler ve kahvehaneler açılacak mı? İşte son karar
Sakarya'da yaşandı! Hem laf attı hem de tepki gösteren kişiyi bıçakladı
Uçak yolcularına seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı
Kars'ta 11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı oldu
Milli maratoncu Meryem Erdoğan olimpiyat vizesi aldı! Sayı 15'e yükseldi
Japon devi Mazda Motor çip krizi nedeniyle üretimi azaltacak
Yorumlar 1 yorum