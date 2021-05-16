BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da yaşandı! Hem laf attı hem de tepki gösteren kişiyi bıçakladı

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. 

Abone ol

Sakarya'da  öğle saatlerinde bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi  bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Uçak yolcularına seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı
Kars'ta 11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı oldu
Japon devi Mazda Motor çip krizi nedeniyle üretimi azaltacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik telefonu
ABD eski başkanı Kennedy'nin 'hayatımın parlak bir anısı' 743 bin TL'ye satıldı! Geçen yaz seninle...
Durum fena! Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1,5 milyonu geçti
1 yıldır pişmanlık yaşıyor! İstanbul'da gözünü açınca öldüğünü zannetti: İğne izleri görüyorum
Bakkallar açık mı 17 mayıs itibariyle işte saatler
İstanbul'da kaymakamdan şok eden taciz! Genç asistana video gönderip...
Yorumlar