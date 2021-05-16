BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta 11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı oldu

Ramazan Bayramı'nın son gününde evde oturan 11 yaşındaki çocuk, bir kişinin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Kars’ın Şehitler Mahallesi’nde bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti.

Bağıran Emrah'ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu.

Hastanede can verdi, katili gözaltına alındı 
Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi.

Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunbey doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Japon devi Mazda Motor çip krizi nedeniyle üretimi azaltacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik telefonu
ABD eski başkanı Kennedy'nin 'hayatımın parlak bir anısı' 743 bin TL'ye satıldı! Geçen yaz seninle...
Durum fena! Marmara Denizi'ndeki salya su altını da sardı
1 yıldır pişmanlık yaşıyor! İstanbul'da gözünü açınca öldüğünü zannetti: İğne izleri görüyorum
Bakkallar açık mı 17 mayıs itibariyle işte saatler
İstanbul'da kaymakamdan şok eden taciz! Genç asistana video gönderip...
Karısını eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş! Yemek yer gibi 9 öğün dayak yedim'
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: '2021 daha ölümcül olacak'
Doç. Dr. Nejat Altıntaş: Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun
Yorumlar