İstanbul'da kaymakamdan şok eden taciz! Genç asistana video gönderip...

İSTANBUL'da eski kaymakam Mustafa Barış, taciz ettiği Tuğçe Y.'ye, Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibini yollayarak taciz etti.

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İstanbul'da eski kaymakam M.B.İ. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı. Çocuğunun tedavisi için gittiği Şişli'deki psikiyatri kliniğinde görevli asistan Tuğçe Y. (23) ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına Kayahan'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi.



Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı. İddianamede, söz konusu videoyla "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu işlendiğine kanaat getirildi.







Kayahan'lı taciz

Sabah'ın haberine göre öte yandan bahsi geçen Kayahan’ın klibinde ise, kadın oyuncu ile görüşmek için yanına gidip şarkısını söylediği görülüyor. Kadın oyuncunun Kayahan'ı reddetmesine rağmen Kayahan oyuncu ile görüşmek için ısrarcı davranıyor.