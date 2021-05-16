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Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

ANKARA'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Valilik yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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ANKARA Valiliği, etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

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