TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Filistinli babaya taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filistin’de yaşanan olaylarda çocuklarını kaybeden Filistinli baba Ebu Süheyb ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, acılı baba Ebu Süheyb ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörün dünyanın meselesi olduğunu söyledi.

"Bu mesele iki milyarlık İslam âleminin meselesi"

Şentop, "Yaşanan meseleyi sadece Filistinli kardeşlerimizin bir meselesi olarak görmüyorum. Bu mesele iki milyarlık İslam âleminin, bütün Müslümanların ve dünyanın meselesi" dedi.

"Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında"

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinlileri kendi ailemiz ve evlatlarımız olarak kabul ediyoruz. Barışın ve huzurun en yakın zamanda Filistin'e hâkim olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında."

Filistinli babadan Türkiye'ye teşekkür

TBMM Başkanı Şentop, çocukları şehit olan acılı baba ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, evlat acısı yaşayan baba Ebu Suheyb ise Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. Filistin'e gerçek manada sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Filistin'de ve Gazze'de büyük bir katliam yaşandığını kaydeden acılı baba, Türkiye'nin Filistin davasını, Gazze'yi ve Mescid-i Aksa'yı her zaman savunduğunu ve desteklediğinin altını çizerek, Türkiye'nin bugün de Filistin'in yanında olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Türkiye'ye yerleşme kararı aldık"

2013 yılında Türkiye'ye gelerek bir süre kaldıktan sonra Gazze'ye döndüğünü söyleyen Filistinli baba, Türkiye'nin insana saygı duyulan, adalet ve güvenliğin hâkim olduğu bir ülke olması nedeniyle birkaç yıl önce ailece Türkiye'ye yerleşme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Dün şehit olan oğlunun son nefesini verirken kendisine Türkiye'ye ne zaman gideceklerini sorduğunu ve kendisi gitmese bile ailesinin bir an önce Türkiye'ye gitmesini istediğini söylediğini aktaran baba, oğlunun vasiyeti doğrultusunda ilk fırsatta Türkiye'ye gelmeyi arzu ettiğini dile getirdi.