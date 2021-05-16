BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  SPOR

Fırat Aydınus hakemliğe veda etti

Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte hakemlik kariyerinde son maçına çıktı.

Abone ol

Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla beraber hakemlik kariyerinin son maçına çıkmış oldu. Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış oldu.

438 maç yönetti

Süper Lig’de 2003-2004 sezonunda itibaren düdük çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 346 maç maç yönetti. Tecrübeli hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 438 maçta bin 876 kez sarı kart, 161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi. Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerindeki 439. maçı yönetmiş oldu.

Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Türkiye Süper Kupası’nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali'nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Filistinli babaya taziye telefonu
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan sözler: Dolar düşmezse başımız belada
Katliama doymuyor! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
Düğün sektörü normalleşmeye dahil edilmeyi bekliyor
ABD'li Kongre üyesi Omar'dan, Biden'a tepki: İsrail'e destek mide bulandırıcı ve ahlak dışı
Mehmet Ceyhan '10 binli rakamlar gerçek değil!' deyip uyardı: Önce okullar açılmalı
Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı! 'Öleceksiniz diye talimat verdik...'
İstanbul'da 'Elitler Çetesi' çökertildi! Rum Patriği'nden Esra Erol'un kardeşine kadar ünlü isimleri şoka uğratan hırsızlık
Çorum Sungurlu'da korkutan deprem! Gece arısı fena sallandılar
Yorumlar 1 yorum