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Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı! 'Öleceksiniz diye talimat verdik...'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtlarında ciddi darbeler aldıklarını ve teröristlere kaçmaları için talimat verdiklerini itiraf etti.

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Murat Karayılan, saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe harekâtlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, "Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar." sözlerini kullandı.

Öleceksiniz diye talimat verdik

Karayılan, "O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulundu.

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