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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş'ı tebrik edip uyardı: Sevinçleri paylaşırken...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarlarına kutlamalar konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca, 'Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım' ifadelerini kullandı.

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Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş taraftarları, şampiyonluk sevincini koranavirüs tedbirlerine rağmen sokaklarda kutlamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutlarken, kutlamalar için de taraftarlara uyarıda bulundu.

"Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş futbol takımını tebrik ederken, kutlamalar konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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