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Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza yapan araç yayaya çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla tura çıkan 4 kişi Esenyurt’ta elektrik direği ve bir yayaya çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralanırken yaya ve araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000 sokakta yaşandı. Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra Esenyurt’ta 34 DJC 668 plakalı araçlarıyla tura çıkan 4 kişi elektrik direğine ve bir yayaya çarparak durdu

5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsü ve yayanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazanın şampiyonluğu kutlarken yapıldığını söyleyen Tarık Ekin, "Gelirken, bir anda kaydı direğe vurdular. Hız mı yaptılar bilmiyorum. Kutlamadan oldu. Şampiyonluğu kutlarken oldu. Yayaya da çarptılar, bir yaya var" dedi.

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