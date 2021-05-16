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Gedson Fernandes'den Galatasaray'a veda mesajı

Şampiyonluk yarışında kaybeden Galatasaray'a bir üzücü haber de Gedson Fernandes'ten geldi. Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Gedson, Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından 'Teşekkürler Galatasaray' ifadesiyle veda mesajı yayınladı.

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Sezonun 2. yarısında Galatasaray'da Benfica'dan kiralık olarak oynayan ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından veda etti.

Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" mesajını kullandı.

Muslera'dan yanıt
Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.

Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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