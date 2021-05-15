İşte Süper Lig'in en çok gol atan yerlisi

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanında Yeni Malatyaspor'un golünü atan Adem Büyük böylece kariyerinde 3.kez Sarı-Kırmızılı takıma karşı fileleri havalandırmış oldu.

Abone ol

Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve bu sezon yeniden eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönen Adem Büyük, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanında takımının golünü kaydetti.

Deneyimli oyuncu Adem Büyük böylece kariyerinde 3.kez Sarı-Kırmızılı takıma karşı fileleri havalandırmış oldu.

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor forması altında 2018-19 sezonunda iç sahada oynanan maçta bir gol atarken 2014-15 sezonunda Kasımpaşa forması altında bu kez Türk Telekom Stadı'nda bir gol atmıştı

Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de 17 gole imza attı ve ligin en çok gol atan yerli oyuncu oldu