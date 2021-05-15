Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u yendi

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi 3. bitirdi.Abone ol
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu.
Şampiyonluk için Galatasaray ile Beşiktaş'ın yenilmesini beklediği sırada sarı lacivertliler, 18. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle adeta yıkıldı.
89. dakikada İlhan Parlak, kırmızı kartla oyun dışı kalırken 90. dakikada Enner Valencia penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1
90+9'da Serdar Aziz'in golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1
Ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.