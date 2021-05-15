ABD Başkanı Biden Netanyahu ve Abbas ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin cephesinden yapılan açıklamada görüşmeye 'önemli' nitelemesi yapıldı. Netanyahu ise, Biden'a 'desteklerinden dolayı' teşekkür ederek İsrail'in 'sivillere zarar vermekten kaçındığını' iletti.

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Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

Abbas’ın sözcüsü Ebu Rudeyna "önemli" olarak nitelediği telefon görüşmesi, ikili arasında karşılıklı olarak yapılan ilk görüşme niteliğinde. 11 Mayıs'ta ise Joe Biden Abbas'a yazılı bir mesaj göndermişti.

Biden, Netanyahu'yu da aradı

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de telefonda görüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını kaydetti.

Eski Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve Filistinlilere ABD tarafından sağlanan mali yardımları kademeli olarak kaldırmaya çalışması sebebiyle iki ülke arasındaki tüm ilişkiler kopmuştu.