BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 15 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44.537'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1084'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862'ye yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 236 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 38 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 38 bin 814 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.



ÖNCEKİ HABERLER
Twitter'ın kurallarına takılan İsrail çıldırdı! Tepki mesajı yayımladılar
Burdur'da 'evin önünde neden durdunuz' diye sordu ortalık savaş alanına döndü
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası önemli gelişme
Pendik'te yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Pakistanlı bakanlardan İsrail'in saldırılarına tepki
Dünya genelinde 1 milyar 414 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'da sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı var
Bolu'da acil duruma geçildi! Sudan zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Yorumlar 20 yorum