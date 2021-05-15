Türkiye 15 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44.537'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1084'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 236 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 38 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 38 bin 814 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.





