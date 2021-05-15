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Twitter'ın kurallarına takılan İsrail çıldırdı! Tepki mesajı yayımladılar

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF) bir mesajı yayınlamasına izin veremeyen ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'a tepki gösterdi.

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Günlerdir Gazze'de Filistinli sivilleri hedef alan İsrail'in son hedefi mikro blog platformu Twitter oldu. Ülkenin Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydını birkaç saat arayla iki kez yayınlamak isteyen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter kurallarına takıldı.

Bunun üzerine IDF, konuya yine Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı; 'Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik.'

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