Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 teröristin daha keskin nişancılar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.Abone ol
Mehmetçik terörü kaynağında kurutmaya devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi.
Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.