BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  SPOR

Pendik'te yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

PENDİK'te yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Kaza, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Zalimoğlu(27)'nun kullandığı 34 CKG 837 plakalı motosiklet, caddede aşırı hızla ilerlerken, yolun karşına geçmeye çalışan Havva Kaya(46) adlı kadına çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletin çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise caddeyi kısa süreliğine çift yönlü trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle toplanan vatandaşların dağılması için polis anonslar yaptı.

Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Zalimoğlu gözaltına alınarak Yenişehir Polis Amirliği'ne götürüldü. 

Öte yandan, Havva Kaya'nın eşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, yakınları da gözyaşı döktü. 

"Kadın yaklaşık 50 metre sürüklendi"
Pastanede çalışan Metin Kapıcı "Motosiklet kadına vurdu, kadın yere düştü. Sonra kadın yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosiklet süratliydi. Cadde çift yönlü boştu araba falan yoktu" dedi.

Başka bir görgü tanığı, "Motosiklet caddede hızlı şekilde gelirken, yoldan karşıya geçmekteki kadına çarpıyor. Motosiklet kadına çarptıktan sonra kadın kafasını yere vurmasıyla olay yerinde hayatını kaybediyor. Motosiklet sürücüsünü de polisler aldı" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Destici arasında önemli görüşme
Pakistanlı bakanlardan İsrail'in saldırılarına tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'da acil duruma geçildi! Sudan zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu
Antalya'da Suriyeli kadın takside doğurdu
Listeden çıkartıldı! İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
Hakan Çalhanoğlu Juventus’a doğru
İzmir'de akıllara durgunluk veren kaza! Otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kaldılar
Son dakika: İsrail Al Jazerra ve AP'nin ofislerini bombaladı
Yorumlar