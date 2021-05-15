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İzmir'de akıllara durgunluk veren kaza! Otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kaldılar

İZMİR'in Bergama ilçesinde kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

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Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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