BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri Valisi: Şampiyonluk kutlamalarına izin vermeyeceğiz

 KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, bu akşam sona erecek Süper Lig sonrası şampiyonluk kutlamalarına izin vermeyeceklerini açıklayarak, "Aksi takdirde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlilerimiz gereken yasal işlemi yapacaktır" dedi.

Abone ol

Vali Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Meydanı’ndaki kısıtlama denetimlerine katıldı. Vali Günaydın, Süper Lig'in bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile sona ereceğini anımsattı. 

Günaydın, "Bakanlığımız genelge yayınladı ve duyuruları yaptık. Şampiyonluk kutlamalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mutlaka bu çağrıya kulak vermelerini istiyoruz.

"Gereken tedbirler en üst seviyede alındı"

Aksi takdirde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlilerimiz gereken yasal işlemi yapacaktır. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar. 17 Mayıs'tan sonra yapılacak toplantı yapılarak şampiyonluk kutlamaları için bir düzenleme yapılacaksa bu çerçevede kutlamalar yapılacaktır. Kısıtlamalarla birlikte sonuç aldığımız bir dönemde emeklerin heba olmaması için vatandaşların kesin olarak sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu konuda gereken tedbirler en üst seviyede alındı. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de patronu genç kadına dehşeti yaşattı çığlık attı! Kırık cam üzerinde...
Kilis'te korkunç olay! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kanada'dan Netenyahu'yu çıldırtacak yaptırım çağrısı! İsrail'e silah satışlarını durdurun
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya sert uyarı: Cevap veririz
Eskişehir'de pes dedirten olay! Başkasının bahçesinde bu halde yakalandı
CHP'de rota belirlendi! Bayram sonrası ilk Karadeniz'deki illere gidilecek
Pendik'te iki kardeş evde ölü bulundu! 'Kolonya zehirledi' iddiası
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren 3 maçın VAR hakemi açıklandı
Galatasaray'dan 'seyirci' kararı! Yeni Malatyaspor maçında 3-4 bin taraftar olması bekleniyor
Mardin'de maskesiz bir hayat dileğinde bulunmuştu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Yorumlar