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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya sert uyarı: Cevap veririz

RUSYA Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'emin adımlarla bir anti-Rusya platforma dönüştüğünü' söyledi ve Moskova'ya yönelik tehditlere cevap verileceğini söyledi.

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Euronews'in haberine göre Vladimir Putin, cuma günü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın, yavaş ama emin adımlarla Rusya'nın bir tür zıt kutbuna, bir tür Rusya karşıtı ve sürekli olarak güvenlik açısından dikkat etmemiz gereken haberler aldığımız bir platforma dönüşüyor olduğunu görmek çok acı." ifadelerini kullandı.

'Medvedçuk'un ev hapsi siyasi temizlik'

Putin, Rusya yanlısı Ukraynalı siyasi lider Viktor Medvedçuk'un ev hapsine alınmasından bir gün sonra yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'daki gelişmeleri 'siyasi temizlik' olarak nitelendirdi ve ülkenin doğusunda barışçıl bir çözümü destekleyen insanların hedef alındığını ileri sürdü.

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